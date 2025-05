Defensoria Pública atende população no Presidente Kennedy

Edição do projeto Defensoria em Movimento vai ofertar atendimento a população entre os dias 14 e 15 de maio, no estacionamento do Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. A iniciativa íntegra o projeto da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), que busca ajudar e garantir o acesso à justiça de toda população.

