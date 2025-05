Operação da Polícia Civil resgata 74 animais silvestres em Feira da Parangaba

Na manhã deste domingo, 11, um batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resgatou 74 animais silvestres em ação na Feira da Parangaba , em Fortaleza .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A operação ocorreu após informações sobre a prática de comércio ilegal de animais no local. Com o deslocamento do 6º BPM para a região, os suspeitos fugiram, e abandonaram os animais. Ao todo 73 aves e um jabuti foram resgatados em gaiolas, pela PMCE.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi aberto no 30º Distrito Policial. Os animais foram levados para o instituto Pró-Silvestre, onde receberão os cuidados necessários.

O que fazer ao avistar um animal silvestre?

Ao avistar animais silvestres em situação de risco ou que possam gerar perigo a outras pessoas, o orientado é buscar ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ou do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da PMCE.

As equipes aconselham a população a manter distância e observar, sem se aproximar ou interagir com o bicho. Em caso de contato, os animais podem sofrer estresse e reagir com comportamento agressivo.