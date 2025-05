Em uma semana, operação prende 266 pessoas em Fortaleza e Região Metropolitana

Informação foi divulgada nesta quarta-feira, 14, durante divulgação dos balanços de CVLIs, CVPs e do 1° ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza

Em uma semana, uma operação das forças de segurança do Ceará prendeu 266 pessoas em Fortaleza e nos municípios de Caucaia, Cascavel e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação teve início no dia 7 de maio, um dia após uma chacina registrada na Barra do Ceará, em Fortaleza, e que vitimou quatro pessoas.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e divulgados nesta quarta-feira, 14, durante divulgação dos balanços de CVLIs, CVPs e do 1° ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.