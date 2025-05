Dois homens são presos por crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Fortaleza

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Capital, Caucaia e Palmácia. Ação contou com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e operação da Polícia Federal acontece em todo o Brasil

As ações buscam identificar e prender criminosos em todo o País que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil.

Também na operação foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na Capital e nos municípios de Pacatuba , Caucaia e Palmácia . A ação contou com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A operação teve orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes.

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 12 de março. De janeiro a abril deste ano, a PF cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento.

Com a operação, o órgão federal reforça o alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar seus filhos, tanto no ambiente virtual quanto no físico, a fim de protegê-los dos riscos de abuso sexual.

Atualizada às 15h39min

Confira imagens da operação