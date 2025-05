Cinco pessoas são presas por roubos e furtos de veículos de luxo no Ceará e em Brasília

Criminosos miravam veículos estacionados em locais com pouca movimentação; Após os crimes, os carros eram destinados para desmanche e venda de peças, venda para clonagem ou eram levados para outros estados e países da América do Sul

Cinco pessoas foram presas suspeitas de roubo e furto de veículos de luxo no Ceará e em Brasília. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, 14, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), sendo um em Fortaleza, uma no município de Trairi, outra em outra região do interior do Ceará, e duas em Brasília.

Ao todo, quatro pessoas foram capturadas sob mandados de prisão preventiva e uma em flagrante.