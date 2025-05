Ceará registra redução de 18,3% de homicídios no primeiro quadrimestre de 2025

Em comparação entre os primeiros quadrimestres do ano passado, foram 208 crimes a menos, considerando os CVLIs. Este é o melhor resultado do primeiro quadrimestre em sete anos

Também houve uma redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em 26,8%, como são tipificadas as mortes violentas e os roubos, respectivamente. O balanço foi divulgado durante a apresentação dos resultados do primeiro ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp).

Nos quatro primeiros meses deste ano, aconteceram 931 mortes violentas , contra 1.139 ocorrências no primeiro quadrimestre do ano passado.

Considerando as metas de redução de 11% nos CVLIs e 15% nos CVPs, os dois indicadores estabelecidos foram alcançados pelas Forças de Segurança do Estado e em todas as regiões.

Mais de 25 mil servidores das Forças de Segurança receberão pagamento do 1º ciclo de metas

Com as metas alcançadas no primeiro ciclo do programa, cerca de 25.132 servidores das Forças de Segurança serão beneficiados com os valores.

O repasse feito pelo Governo do Ceará será de R$ 45.421.400 no pagamento do bônus pelo alcance dos objetivos. Mais cedo, a SSPDS havia divulgado que esse montante seria de R$ 35,5 milhões, mas o valor foi atualizado para contemplar também o valor repassado às unidades especializadas das Forças de Segurança.

Na Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o cumprimento das metas a cada quatro meses por Área Integrada de Segurança (AIS), região e Estado, pode resultar em até 30 pontos para os militares lotados em unidades operacionais e de policiamento especializado.