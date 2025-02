Sistema de Metas quer reduzir 11% de CVLIs e gratificar servidor com até R$ 6 mil no Ceará

O Misp é inserido dentro do programa "Ceará contra o Crime" / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O Governo do Ceará lançou o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp) que pretende reduzir 11% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em 2025. A medida também irá gratificar os servidores ligados à Segurança do Estado no valor de R$ 2 mil por quadrimestre por meta batida, somando R$ 6 mil no ano. Ao todo, o investimento é de R$ 160 milhões. O sistema é inserido dentro do programa “Ceará contra o Crime” e foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, na manhã desta quinta-feira, 20, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O planejamento, que busca reduzir a violência no Estado, era esperado, pelo menos, desde o anúncio prévio em julho do ano passado. A divulgação do detalhamento da metodologia de implantação, além das metas a serem atingidas dentro sistema, no entanto, dependerá da aprovação do Projeto de Lei (PL) pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Com isso, a Segurança Pública do Ceará volta a ter um sistema de metas, o que havia sido adotado no Estado em 2014. No hoje extinto programa "Em Defesa da Vida", o Ceará tinha como meta mensal uma redução de 6% no número de homicídios. Se a marca fosse atingida, também havia pagamento em dinheiro para os agentes de segurança. As metas foram abandonadas em 2020, quando o valor que era pago passou a ser incorporado ao salário dos policiais, conforme o acordo firmado para encerrar o movimento paredista na Polícia Militar naquele ano. Segundo o governador, as forças de Segurança terão objetivos específicos a atingir para reduzir a criminalidade no Estado. “Todas as forças de segurança pública terão metas a alcançar para reduzir o número de homicídios, número de furtos e roubos. Na medida em que nós alcançamos essas metas, o policial militar, civil, o perito forense, o membro do corpo de bombeiros, vão ter um reconhecimento financeiro", afirma.

O texto do PL foi assinado pelo chefe do Executivo durante o anúncio da medida no Cisp e enviado à Alece para apreciação. Caso aprovado, será editado um decreto informando como será o funcionamento do Misp. Entre as medidas já anunciadas no sistema, está também a redução de 15% dos Crimes Violentos contra Patrimônio (CVPs). As metas, tanto dos crimes violentos e dos patrimônios, serão vinculadas à Polícia Militar do Ceará e à Polícia Civil. O titular da SSPDS, Roberto Sá, informou que as metas serão divididas em indicadores em três níveis: Áreas Integradas de Segurança (AIS), região e Estado. No nível AIS, a meta a ser atingida será de 60%, nas regiões o percentual a ser batido será de 20% assim como os indicadores no Estado. Somando 100% das metas atingidas, o servidor de forma individual será beneficiado com valor de R$ 2 mil.

O sistema será acompanhado por um grupo de representantes vinculados à SSPDS, onde também estabelecerão as metas a serem atingidas. Sá afirmou que reuniões bimestrais serão realizadas para acompanhar o planejamento. O ciclo será composto no nível Operacional, voltado para Área Integrada de Segurança Pública; o Tático, voltada para Regionais; e o Estratégico, destinado à SSPDS. “No operacional, serão reuniões mensais de policiais civis e militares, convidando outros atores da sociedade ou justiça criminal [...] Nos níveis regionais, irão se reunir para validar as ações do plano de ação integrada. As reuniões de nível 1, do secretário, vão chamar as áreas que não atingiram suas metas, explicando o porquê não atingiram e o que precisam para atingir suas metas”, disse Sá.