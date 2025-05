Dia de Nossa Senhora de Fátima: confira a programação e o esquema de trânsito em Fortaleza

As celebrações em homenagem à Nossa Senhora de Fátima devem reunir milhares de fiéis , nesta terça-feira, 13, em Fortaleza . A data marca a primeira aparição da Santíssima Virgem Maria, na Cova da Iria, em Portugal, no dia 13 de maio de 1917.

"A figura de Nossa Senhora de Fátima é exatamente a figura dessa mãe que é acolhedora, que protegeu Jesus o tempo todo. E que, juntamente com São José, um exemplo de família, e fez com que depois Jesus pudesse continuar sua grande missão, estando presente nas alegrias e nas tristezas. Então, celebrar Nossa Senhora de Fátima é celebrar também esse coração materno da Igreja, que cuida e que também é cuidada por essa tão querida mãe", ressalta.

Em entrevista ao O POVO nesta segunda-feira, 12, o acerbispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, destacou a conexão do cearense com a religiosidade. Segundo ele, a importância da data reflete o grande amor compartilhado pelo povo às mulheres que foram capaz de, ao longo da história, cuidar de todos, especialmente em situações extremas.

Os festejos iniciam às 17 horas, com a Santa Missa, na Paróquia do Carmo, no Centro da Cidade. Após o evento, por volta das 18 horas, haverá a saída da procissão em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima .

O local, que passou por melhorias em paisagismo, poda de árvores, iluminação, pintura e mobiliário urbano, terá uma programação especial com missa e as tradicionais comemorações no pátio do Santuário, que anualmente reúne muitos fiéis.

"A imagem que lá está, aquele patrimônio, significa dizer uma recordação, respeitando todas as religiões, mas uma recordação desse carinho materno que foi o próprio Pai, através do anjo Gabriel, que chamou Maria para esta grande missão. Então, é entender que todos nós somos missionários do bem e que todos somos chamados a viver a maternidade em relação ao cuidado para com o outro, como mostrou a Virgem Maria", reflete Dom Gregório.

Veja como fica o trânsito na Capital no Dia de Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a operação especial de mobilidade urbana para esta terça-feira, 13, em razão dos festejos ao Dia de Nossa Senhora de Fátima. Ao longo do dia, um efetivo de 150 agentes e orientadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis que participam das homenagens.