Dois peixes-boi fêmeas são avistados na Praia de Iracema neste sábado, 10

De acordo com Aquasis, juntas, as duas fêmeas percorreram mais de 300 quilômetros desde os locais de soltura até a Praia de Iracema.

Rutinha foi devolvida ao mar no dia 26 de janeiro de 2025, na Praia de Peroba, em Icapuí, no Ceará, depois de passar por um período de reabilitação no Recinto de Aclimatação da Aquasis. Já Angelina foi solta no dia 28 de agosto de 2024, na localidade de Diogo Lopes, no estado do Rio Grande do Norte.

Veja imagens dos animais no mar da Praia de Iracema

Desde então, ambas têm sido acompanhadas por especialistas por meio de equipamentos de rastreamento: um transmissor de GPS via satélite e dispositivos de rádio telemetria, que fornecem informações em tempo real sobre o deslocamento e o comportamento das fêmeas.

Esse monitoramento é essencial para garantir que o processo de readaptação dos animais ao ambiente natural ocorra de forma segura e eficaz.