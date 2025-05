Estátua do Padre Cícero ganha projeção de obras de Espedito Seleiro

Estátua do Padre Cícero com estampas de Espedito Seleiro / Crédito: Divulgação/ Conviver Urbanismo

Na noite deste sábado, 10, a estátua do Padre Cícero ganhou as cores e as estampas das obras do mestre Espedito Seleiro. A ação foi promovida por uma empresa de urbanismo de Juazeiro do Norte, a Conviver, que pela primeira vez fez uma projeção mapeada no monumento. LEIA MAIS | Espedito Seleiro ganha prêmio Funarte Mestres e Mestras da Arte

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As projeções vestiram o padim com famosas artes em couro que Espedito popularizou pelo mundo, unindo a fé do povo à tradição vanguardista. Natural de Nova Olinda, o artesão de 85 anos já vestiu inúmeros famosos, como Anitta e João Gomes, e é um dos mestres da cultura do Estado. Veja: