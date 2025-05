Estátua de Nossa Senhora de Fátima é restaurada e será reinaugurada no dia 13 de maio

Estátua de Nossa Senhora de Fátima é restaurada e será reinaugurada dia 13 de maio / Crédito: FCO FONTENELE

A estátua de Nossa Senhora de Fátima, situada na avenida Treze de Maio, em Fortaleza, está pronta para ser entregue à população após passar por uma restauração. A reinauguração ocorrerá na próxima terça-feira, 13 de maio, data em que ocorrem os festejos em homenagem à santa. O momento será celebrado com missa e programação especial na Praça Pio IX, onde o monumento está instalado.

LEIA MAIS: Inauguração de estátua de Nossa Senhora de Fátima no Crato é adiada pela segunda vez A intervenção incluiu a restauração completa da estátua, com nova pintura e reestruturação interna. Além disso, a Praça Pio IX, onde o monumento está localizado, foi revitalizada, com melhorias em paisagismo, iluminação e mobiliário urbano. O monumento estava interditado desde fevereiro A necessidade da reforma do monumento surgiu após uma vistoria técnica realizada no início do ano, quando foram detectadas rachaduras profundas na base de sustentação da imagem, que não recebia revitalização desde 2021. "A imagem da santa estava praticamente caída e quebrada. Hoje, ela está restaurada, com iluminação nova, e a Praça será entregue agora no dia 13, durante a festa da comunidade. Até lá, está sendo finalizada a iluminação, pintura e capinação do entorno", afirmou o coordenador especial de apoio à governança das regionais, Osmar Baquit.

Praça Pio IX ganha nova iluminação, paisagismo e segurança Além da reforma da estátua de Nossa Senhora de Fátima, a praça em que o monumento está situado passou por reestruturação, incluindo nova pintura, paisagismo, poda das árvores, manutenção do mobiliário urbano e pintura dos meios-fios. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, todas as luminárias foram substituídas por iluminação LED, proporcionando mais segurança para os frequentadores do local, especialmente no período da noite. A reforma também trouxe reflexos positivos para o comércio local. O comerciante Bruno de França, de 21 anos, contou que o movimento aumentou visivelmente desde o início da requalificação.

“É benefício para quem trabalha aqui. As pessoas estão vindo mais, antes muitas pessoas evitavam vir por medo do escuro e de ser assaltado. Agora, com a nova iluminação, o pessoal tá vindo fazer exercício, passear. A praça ficou mais aberta, mais suave e mais tranquila para andar”, relatou. Bruno ainda destacou a presença mais constante de policiamento no local. “Antes, quase não tinha policiamento, agora a gente vê as viaturas passando mais vezes. Isso dá uma tranquilidade maior pra quem trabalha e pra quem passeia por aqui”. População celebra beleza e fé no novo espaço A aposentada Neuma Martins, de 60 anos, frequentadora assídua da Praça, comemorou a mudança no ambiente. “Tô achando linda e maravilhosa! Aqui tinha muita sujeira. Eu passava e dava uma dor no meu coração. A imagem estava muito destruída, sem reforma há anos. Eu tinha até medo dela cair. Agora está tudo muito bonito, limpo e bem cuidado. A gente pode passear mais tranquila”, contou.