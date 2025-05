Dia D mobiliza moradores para vacinação contra gripe em Fortaleza

Milhares de moradores participaram do Dia D da vacinação contra a gripe durante este sábado, 10, em Fortaleza . Entre os pontos para imunização esteve o Liceu da Messejana, que além das aplicações, dispôs de apresentações circenses mirins, espaços lúdicos para as crianças e stands de conscientização em saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mobilização que ocorre neste fim de semana na Capital faz parte de uma campanha nacional para impulsionar a cobertura vacinal contra a gripe. Todas as 27 unidades federativas do país promoveram ações de reforço durante a manhã de hoje, a fim de aproximar os estados da meta de vacinar 90% de suas respectivas populações.

Entre os beneficiados pela campanha estão as pessoas acima dos 70 anos de idade, que compõem o público prioritário da campanha junto a pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e outros grupos. Dona Maria Cleide foi uma das primeiras a chegar às salas de imunização no Liceu, e conta estar sempre com o esquema vacinal em dia.

“Toda vida que tem as vacinas eu gosto de tomar. As vacinas da Covid eu tomei todas. Às vezes pode acontecer de a pessoa ter alguma coisa, pode ter, mas [com a vacina] as consequências são menores”, pontua a aposentada.

A valência dos imunizantes para prevenir quadros graves de saúde é um dos motivos que leva também os pais a manterem seus filhos em dia com o calendário de vacinas. Assim como os idosos, as crianças entre 6 meses e 6 anos de idade estão entre as prioridades do dia D, tendo em vista a vulnerabilidade do sistema imunológico ainda em formação.