Morre cachorrinha Jaspe Esmeralda, que fazia estátua com artista de rua em Fortaleza

Jaspe Esmeralda, a cadela que atuava como estátua viva, com o artista de rua e tutor Yorge Luís Ruiz, morreu na madrugada desta terça-feira, 7. A dupla fez da Praça do Ferreira e da Beira Mar palco de suas atrações, em Fortaleza .

Yorge deixou a Venezuela em 2014 e abandonou a Engenharia, em busca de condições melhores no Brasil. Ele e a esposa já faziam esse trabalho em seu país de origem, mas passaram a trabalhar com a cachorrinha artista depois que chegaram ao Brasil.

Yorge Luís Ruiz e sua cadelinha Jaspe acabaram se tornando atração esperada pelos fortalezenses e turistas que transitam pela Praça do Ferreira e Beira Mar.

Além de chamar atenção dos fortalezenses, o artista refugiado no Brasil e sua cachorrinha chegaram a se apresentar no quadro “Gonga La Gonga”, do programa Caldeirão do Huck, e venceram o prêmio de R$ 2 mil após atrair a atenção dos jurados, em 2021.

O POVO tentou entrar em contato com o artista Yorge Luís Ruiz, mas ainda não obteve retorno.