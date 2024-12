Estátua de Nossa Senhora de Fátima é isolada pela Defesa Civil para manutenção

Em datas comemorativas, as ruas no entorno da praça Nossa Senhora de Fátima costumam ficar cheias. Ao redor da grandiosa estátua, os devotos se reúnem, alguns ajoelhados, para agradecer e fazer suas preces.

Padre Ivan de Sousa,pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, explica que a imagemapresentou algumas rachaduras na parte superior, na perda da cabeçae nas costas. "Nós ficamos preocupados por conta do sol, da chuva, mas sobretudo dos ventos fortes. Então, nós nos comunicamos com a Prefeitura, também com a Defesa Civil, para ver essa situação e eles vão fazer a manutenção", diz.

Fiéis comemoram a manutenção da estátua

Devota de Nossa Senhora de Fátima, Maria Genoveva Campelo visita com frequência a paróquia que leva o nome da santa e comemora o anúncio sobre a manutenção estrutural da estátua, a qual considera um símbolo muito importante para os fiéis.

A aposentada, que residiu no bairro durante muitos anos, conta que a praça onde a estátua está localizada costuma ficar lotada durante as festividades católicas, inclusive com fiéis vindo de outros estados para praticar sua fé. Para ela, as obras são uma forma de garantir a segurança dos frequentadores e do próprio monumento.