Trio é preso com placa de carro adulterada com fita adesiva no Benfica, em Fortaleza

Homens foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no cruzamento da Avenida da Universidade com 13 de Maio, nessa sexta-feira, 9

Um trio foi preso suspeito de crime de receptação e com placa de veículo adulterada com fita adesiva no bairro Benfica, em Fortaleza. A captura aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no cruzamento da avenida da Universidade com 13 de maio, na tarde dessa sexta-feira, 9.

Durante a abordagem, foram apreendidos nove telefones celulares, um tablet Samsung, uma maquineta de cartão e R$ 870 em espécie. Segundo a PMCE, eles não souberam informar a origem do material.