Ex-lutador do UFC é preso por fornecer armas e munições para o CV em Fortaleza

Suspeito foi preso nesta sexta-feira, 9, no bairro Cajazeiras, em operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que visou desarticular o braço armado da organização criminosa

Identificado como José Willamy Oliveira Freire, conhecido como “Chiquerim”, é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), o que facilitava a aquisição do material de forma legal e repassava ao grupo. O ex-lutador também é presidente da Federação Cearense de Muay Thai e reconhecido no meio das artes maciais na Capital.

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta sexta-feira, 9, prendeu um ex-lutador do UFC suspeito de fornecer armas e munições para a facção criminosa Comando Vermelho (CV), em Fortaleza .

Além dele, mais quatro pessoas foram presas na operação. As capturas aconteceram nos bairros Cajazeiras e Centro, na Capital.

Eles são suspeitos de envolvimento no esquema criminoso da facção, sendo um deles outro CAC, outro era um dos líderes do CV no bairro Cajazeiras, conhecido como “Caroço”, e outros dois membros da organização que auxiliavam o líder através de roubo, tráfico e homicídios.

A liderança do bairro Cajazeiras seria um dos braços do líder do CV no bairro Pirambu, o Skidum, que está foragido no Rio de Janeiro. A investigação revelou que o suspeito recebia ordens e seria a ligação com o chefe do CV no Pirambu.

"Recebe as ordens e as as executa aqui em Fortaleza. Na prática, é tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e na defesa do território", disse o delegado Carlos Kléber.