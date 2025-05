PM cumpre mandados de prisão contra membros de organizações criminosas

Com foco no cumprimento de mandados de prisão, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) encerraram nesta sexta-feira, 9, a Operação Muralha. A ação priorizou foragidos que respondem por crimes de organização criminosa, de homicídio, de latrocínio e de feminicídio.

No total, 18 prisões foram realizadas no Estado do Ceará. Os municípios incluíram Fortaleza, Maracanaú, São Benedito, Boa Viagem, Pacoti, Varjota, Beberibe, Altaneira, Assaré, Crato, Mauriti, Juazeiro do Norte, Iguatu, Trairi e São Luís do Curu.