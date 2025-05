Quem é Chiquerim, ex-lutador do UFC suspeito de fornecer armas a facção?

Chiquerim foi um dos primeiros lutadores cearenses a disputar lutas no UFC, em 2011, foi campeão do Shooto Brasil, além de torneios sul-americanos e mundiais no final da década de 2000. Freire foi considerado uma das grandes promessas brasileiras da categoria peso-leve, mas teve sua carreira abreviadas por lesões.

Em entrevista ao site do canal Combate no ano de 2017, Chiquerim falou que a parte física foi um dos grandes fatores para que em 2013, aos 26 anos, encerrasse sua carreira de maneira precoce.

"As lesões me desestimularam, como no ligamento do joelho, a mesma que me tirou da luta contra o Thiago Tavares, no UFC. Gastei muita grana com a recuperação, não tinha apoio de nada, vi que se tivesse algo mais grave, ficaria muito difícil. Tive costela quebrada, quebrei as duas mãos. Somando tudo vai desanimando. Hoje eu dou muita aula particular, ganho uma grana. Dou aula às 5h todo dia, paro às 20h", afirmou a época.

Mesmo se aposentando cedo, o lutador teve um cartel positivo em sua trajetória como profissional, vencendo 26 lutas, oito por nocaute ou nocaute técnico, e apenas seis derrotas. Sua trajetória no UFC, principal torneio de artes marciais mistas, foi mais curta ainda. Chiquerim fez apenas uma luta na companhia, sendo derrotado por Waylon Lowe na decisão dos juízes em janeiro de 2011, no Texas (EUA).