Mulher é presa com 20 kg de maconha em ônibus interestadual

Uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas na cidade de Milagres, no Cariri. A captura aconteceu em uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal na BR-116 nesta quinta-feira, 8. Com a suspeita foram apreendidos 20 kg de maconha e um aparelho celular.

Os agentes realizavam diligências pela região com a finalidade de localizar pessoas em atitude suspeita que viajavam em posse de materiais ilícitos. Ao inspecionar um ônibus vindo do Maranhão, os policiais verificaram as bagagens e, em uma das malas, encontraram pouco mais de 20 tabletes de maconha – um total de 20,3kg do entorpecente.