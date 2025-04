Paixão de Cristo em Fortaleza: veja celebrações nas igrejas hoje, 18

Paróquias da Capital terão programações especiais até 20 de abril; confira local e horário de todas as celebrações durante hoje, sexta-feira, 18

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou a programação das celebrações da Semana Santa, que ocorrerão até 20 de abril de 2025. O período é considerado o mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica, marcando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Durante a Semana Santa, todas as paróquias e áreas pastorais da capital cearense terão programações especiais. A programação litúrgica contempla todo o caminho pascal, com início no Domingo de Ramos e encerramento na Vigília Pascal, celebrando a ressurreição de Cristo.