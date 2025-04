UFC: obras do Campus Iracema e novo HUWC devem começar até setembro

O reitor Custódio Almeida e o ministro Camilo Santana assinaram as ordens de serviço referentes às obras do Campus Iracema e do novo Hospital Universitário da UFC / Crédito: Guilherme Silva / UFC Informa

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Ministério da Educação (MEC) assinaram nesta quarta-feira, 16, na praia do Poço da Draga, em Fortaleza, as ordens de serviço para a construção do Campus Iracema e do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Ambas as obras têm prazo de conclusão para 2027 e devem ser iniciadas até setembro desde ano. LEIA TAMBÉM: Seis jornalistas do O POVO são homenageados pela Câmara dos Vereadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nível acadêmico, os projetos deverão beneficiar as áreas de ciências do mar e saúde, com realocação de cursos e ampliação das vagas em estágio e residência médica. Para a comunidade, a expectativa é de que o Campus se torne também um ponto de visitação turística, enquanto o hospital será responsável por assumir parte da demanda já existente na sede do HUWC. Herdeiro do terreno do inacabado aquário do Ceará, o Campus Iracema foi orçado em aproximadamente R$ 114 milhões e deverá abrigar os cursos do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). A obra irá aproveitar a base estrutural já construída para o aquário e deverá ser realizada entre setembro deste ano e junho de 2027.

“A gente vai aproveitar absolutamente tudo. O que está construído é a estrutura e os espaços são grandes vãos livres. Em função disso os nossos arquitetos foram fazer os dois projetos e esses projetos [Labomar e CTCN] couberam perfeitamente no que já estava edificado. Fiquei muito feliz quando o chefe da arquitetura chegou pra mim para dizer ‘professor não vamos demolir nada. Tudo será aproveitado’”, explica o reitor da UFC, Custódio Almeida. Para a nova sede do HUWC, a previsão é de que além da construção do edifício haja também uma modernização e urbanização do entorno. Durante a assinatura, o reitor da Universidade destacou a necessidade de parceria com o poder público para revitalizar os espaços próximos ao Hospital.

“O meu grande sonho é que Estado e Prefeitura cheguem junto com o projeto que a gente chama de Distrito de Inovação em Saúde do Porangabussu, que é uma transformação daquela área em uma área plena de saúde, com governança e empregos criados para isso, recuperação da lagoa… é um projeto que estamos com ele na agulha e precisamos da Prefeitura e do Estado”, pontua Almeida. Melhorias de iluminação, segurança e urbanização são demandas antigas no Porangabussu, bairro onde estão situados os cursos da saúde da UFC. Em janeiro deste ano, o local foi palco de uma onda de assaltos contra estudantes. Após os ocorridos, a Universidade anunciou medidas como reforço da segurança e um estudo para instalação de postos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na região.