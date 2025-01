Estudantes da UFC denunciam onda de assaltos no campus do Porangabussu

Restaurante Universitário do Campus do Porangabussu da UFC, em 2022 / Crédito: Ribamar Neto/UFC

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) reclamam de uma onda de assaltos no campus do Porangabussu, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Alunos apontam sensação de insegurança e organizam protesto para denunciar ações criminosas. Entidade de ensino diz ter pedido reforço da polícia. Relatos encaminhados ao O POVO apontam que os crimes têm ocorrido com frequência, principalmente no caminho que dá para o Restaurante Universitário (RU) e nas proximidades do local.

Entre as vítimas dos assaltantes está a aluna Rafaela Lima, 25. Conforme conta, na manhã da última terça-feira, 28, ela foi abordada por um homem assim que chegou na unidade alimentícia.

"Estamos com medo de novas recorrência de assalto, porque percebemos que mesmo indo para o restaurante universitário de carro não trás segurança e, que, independentemente de estar vindo caminhando ou de carro, continua esse sentimento de incerteza e de impotência", destaca. "(Assalto) É algo recorrente e que não vemos medidas efetivas sendo tomadas para garantir nossa segurança. Às vezes, vemos alguns policiais, mas eles vão todos de uma vez almoçar no restaurante universitário, em vez de ficar algum fazendo a vigilância. A gente sente que está a mercê desses criminosos a qualquer momento", pontua a aluna, sobre a ação policial na área. Estudantes planejam manifestação Na noite dessa quarta-feira, 29, houve uma reunião entre participantes dos centros acadêmicos do campus, que abriga cursos da área de saúde, como Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia.

Conforme Fernanda Alves, 22, aluna que fez parte do momento, na ocasião ficou decidido a realização de um formulário para colher relatos recentes dos assaltos e um ato programado para o dia 4 de fevereiro. Movimento deve ser uma caminhada até o RU, no percurso em que estão ocorrendo os assaltos. "Após isso, vamos reelaborar ofícios para enviar para a prefeitura, reitoria e representantes governamentais", destaca a estudante de Medicina, pontuando ainda que o problema é antigo e em 2024 alunos fizeram a mesma denúncia, mas que neste ano as ocorrências estão mais recorrentes. "Não é só na rua do RU (que ocorrem os assaltos), o campus todo está perigoso. Ontem também um aluno teve uma peça da moto roubada na rua de outro bloco de ensino", informou ainda a estudante.

Luiz Alberto, 21, membro do Centro Acadêmico de Medicina, lembra de assaltos acontecerem pelo menos desde 2022, ano em que passou a estudar no campus.

"O sentimento de insegurança é generalizado (...) Já cobramos todo tipo de melhoria, já oficiamos a prefeitura e a UFC em anos anteriores. Colocaram patrulhamento mas é ineficaz, pois os policiais ficam dentro do Restaurante Universitário almoçando enquanto os alunos estão se expondo no trajeto", pontua. UFC pediu reforço no patrulhamento policial Procurada pelo O POVO, a assessoria da UFC afirmou que "está ciente dos relatos sobre a ocorrência de assaltos" no campus e diz reconhecer "a gravidade da situação".