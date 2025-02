Campus Iracema: estrutura antiga do Acquario não será demolida e obra deve ser concluída em 2027

ACQUARIO Ceará será novo campus da UFC / Crédito: FCO FONTENELE

A ordem de serviço para o início das obras no campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), será assinada em março. A partir do começo dos trabalhos no terreno, que abriga a estrutura não acabada do Acquario, o prazo para conclusão é de 810 dias (fim em 2027). De acordo com o reitor da UFC, Custódio Almeida, nenhuma parte da construção antiga será demolida. LEIA: Maré de mudança: o que pensam estudantes e professores do novo campus Iracema

Toda a parte do detalhamento ficou a ser construída. Isso ajudou bastante", afirmou o reitor em entrevista à rádio O POVO CBN.

O espaço do CTCN vai simular um aquário de forma tecnológica, utilizando projeções visuais para mostrar biomas marinhos e permitindo a divulgação científica sobre a flora e a fauna do oceano. Estudantes e pesquisadores da instituição, tanto do Labomar quanto de cursos ligados à computação, devem desenvolver as projeções. A previsão é que o centro tecnológico também seja aberto para visitação turística. Terreno do antigo Edifício São Pedro foi cedido de forma definitiva à UFC Outra parte do campus Iracema será construída no terreno do antigo Edifício São Pedro. A cessão definitiva do espaço foi dada em dezembro para a UFC pela Superintendência de Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE). O local deve abrigar um novo centro cultural.