UFC e Prefeitura de Fortaleza estudam instalar postos da Guarda Municipal no campus Porangabuçu

O campus Porangabuçu da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no bairro Rodolfo Teófilo, na Capital, pode receber dois postos da Guarda Municipal . Conforme o reitor Custódio Almeida, o planejamento está sendo realizado em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza.

Dentro dos ambientes da universidade, a segurança é de responsabilidade da instituição. No entanto, o reitor relembra que as ruas externas são policiadas pelo poder público.

Por nota, a Universidade Federal do Ceará informa que, "neste momento, a possível instalação de postos da Guarda Municipal no entorno do Campus do Porangabuçu é objeto de tratativas entre a UFC e a Prefeitura de Fortaleza, devendo ser encaminhada nas próximas semanas".