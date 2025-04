Coordenador portuário e operador de câmeras teriam ajudado traficantes no porto

MAIS de 400 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto do Mucuripe em fevereiro de 2025 / Crédito: Divulgação/Receita Federal

Um coordenador da operação portuária e um outro empregado, que seria operador das câmeras de segurança do Porto do Mucuripe, estão entre as cinco pessoas presas em uma operação realizada pela Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/CE). Todos são investigados por suposta facilitação para o tráfico internacional de cocaína que parte de Fortaleza para os demais continentes pelo mar. A prisão teria sido a primeira envolvendo um empregado direto da companhia portuária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A operação, denominada Palma, foi divulgada na manhã desta terça-feira, 15, mas já teria sido deflagrada há pouco mais de uma semana, quando aconteceu a prisão temporária do coordenador. A medida judicial estava mantida em sigilo, para não comprometer as demais capturas. LEIA MAIS | Atuação de facções em outros segmentos da economia é investigada, diz Elmano O empregado seria ocupante de cargo comissionado, atuando há mais de dez anos na Companhia Docas do Ceará (CDC), gestora do porto da Capital cearense. Sua remuneração mensal passa de R$ 22 mil. O outro empregado, contratado de empresa terceirizada, também já trabalha no local há mais de cinco anos. Sua prisão foi realizada na manhã desta terça-feira. O POVO apurou as informações junto a fontes da Justiça Federal, da Companhia Docas e da própria Polícia Federal.

Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal de Fortaleza. Os demais alvos não foram identificados. Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, no total aproximado de R$ 1,4 milhão. O POVO opta por não divulgar o nome do coordenador portuário porque a certeza de sua participação no crime ainda estaria sendo checada pela PF. Uma das indicações é a de que os dois empregados da CDC são apontados de suposto envolvimento em pelo menos uma tentativa de envio de drogas. No último dia 6 de fevereiro, os agentes da Receita Federal apreenderam 435 quilos da droga.

Menos de uma semana depois, no dia 11 de fevereiro, outra apreensão vultosa em porto cearense: uma carga com 133 quilos da droga foi descoberta no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. Estava escondida num contêiner com caixas de manga. O navio seguiria para Hamburgo na Alemanha, mas com previsão do entorpecente ser desembarcado antes, no porto de Sines, em Portugal. A Receita Federal divulgou que foram as autoridades da Bélgica que alertaram sobre a existência da carga ilícita. Não haveria confirmação ainda, pelos investigadores, se o embarque criminoso no Pecém seria do mesmo grupo investigado no porto do Mucuripe. Mais de meia tonelada apreendida nos dois portos cearenses é cinco vezes maior que os 102,71 quilos descobertos pelos agentes da Receita em 2024.