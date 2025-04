Fortaleza tem mais de 1.500 terrenos abandonados; multa pode chegar a R$14 mil

TERRENO abandonado na avenida César Cals, no bairro Praia do Futuro / Crédito: FÁBIO LIMA

Cerca de 1.500 terrenos em situação de abandono já foram identificados em Fortaleza, de forma preliminar, na Operação Terrenos Conservados, conduzida pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Iniciada em 26 de março, a ação tem como objetivo localizar e notificar os proprietários para que realizem as devidas manutenções nos espaços.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As vistorias já abrangeram bairros das Regionais 6 e 7. Atualmente, as equipes atuam na Regional 2, com a expectativa de avançar para outras áreas da Capital nos próximos dias. Com isso, o número de terrenos em situação inadequada pode aumentar. Durante 2024, a Agefis realizou 1.526 fiscalizações de terrenos baldios a partir de denúncias da população, resultando em 58 notificações aos proprietários e 696 autos de infração. A conservação de propriedades é obrigatória, conforme o Código da Cidade (Lei Complementar Municipal nº 270/2019). De acordo com a Agefis, um terreno é considerado abandonado quando apresenta uma ou mais das seguintes características: (1) ausência ou inadequação de muro ou gradil ao redor de toda a área; (2) acúmulo de lixo ou entulho; e (3) ausência ou má conservação das calçadas. LEIA MAIS | Terreno abandonado acumula lixo e preocupa moradores do bairro Parquelândia





Identificação de terrenos é feita por drones pela primeira vez A primeira etapa da operação, em andamento, envolve a identificação de terrenos abandonados. Os fiscais da Agefis realizam o mapeamento com o auxílio de drones. Segundo a pasta, esta é a primeira vez que a tecnologia é empregada em uma operação de fiscalização. A Agefis analisará as imagens para identificar os proprietários e notificá-los, dando um prazo de 60 dias para regularização dos terrenos.