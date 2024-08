Terreno baldio vira ponto de lixo e preocupa moradores em Juazeiro do Norte

Um terreno baldio localizado na avenida José Bezerra, no bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte, tem se transformado em um depósito de lixo, causando incômodo para os moradores da área. A situação não é isolada na região, vários terrenos próximo ao local enfrentam o mesmo problema. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

Os terrenos abandonados, muitos dos quais são propriedades particulares, estão sendo usados como pontos para descarte irregular de resíduos, como sacolas plásticas, alimentos, dentre outros materiais. A prática gera problemas de saúde e afeta a qualidade de vida dos residentes que vivem próximo ao terreno baldio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do lixo acumulado, o local tem a presença de esgoto a céu aberto, e os moradores do entorno reclamam do do mau cheiro.