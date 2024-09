Desocupação de terreno: grupo encapuzado teria sido contratado por advogados

Uma mulher foi morta a tiros durante a desocupação. De acordo com a Defensoria Pública, advogados da empresa dona do terreno teriam contratado o grupo

Advogados de uma empresa de compra e venda de imóveis teriam sido responsáveis pela contratação do grupo encapuzado que realizou a desocupação do terreno localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Durante a expulsão das famílias, no dia 10 de setembro, uma mulher de 28 anos, que estava nas proximidades, foi atingida por um tiro e morreu. A informação sobre a contratação dessas pessoas é da defensora pública Elizabeth Chagas, que acompanha o caso. No total, 10 pessoas já foram ouvidas e documentos e equipamentos foram apreendidos para subsidiar as investigações.

De acordo com a defensoroa, parte dessas pessoas encapuzadas estava armada e teria a função de expulsar as famílias que invadiram o terreno. Outras integrantes do grupo estariam desarmados e seriam responsáveis pela limpeza da área após a desocupação. As informações da defensora têm base nos depoimentos prestados à Polícia Civil, que chegou aos nomes de um empresário e de um bombeiro militar, que seriam responsáveis pelo recrutamento do grupo, junto aos advogiados.

A defensora pública afirma que mais de 1.000 famílias participavam da ocupação. Conforme ela, o Grupo de Trabalho formado pela Defensoria Pública do Estado (DPE), pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e pelos escritórios de direitos humanos da Câmara Municipal de Fortaleza e da Assembleia Legislativa, estará presente na comunidade ainda nesta semana para realização de um mapeamento sobre as condições de vida das famílias.