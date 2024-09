Incêndio é registrado em terreno próximo ao Hospital de Saúde Mental da Messejana, em Fortaleza

Focos de incêndio foram controlados na tarde desta quinta-feira, 12 Crédito: Reprodução/Via WhatsApp O POVO

Um incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira, 12, em um imóvel próximo ao Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, no bairro Messejana, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as equipes foram acionadas por volta das 13h58min. As chamas iniciaram em um terreno ao lado do Hospital e acabaram se alastrando para um pátio com ambulâncias estacionadas, conforme o CBMCE. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quatro equipes com quatro viaturas de combate a incêndio atuam no local a fim de controlar o incêndio. Foi acionada também uma viatura tipo resgate (ambulância) e o oficial coordenador de operações, como apoio”, afirma a corporação.