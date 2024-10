Terreno da UFC não está em área demarcada onde fica a vila de Jericoacoara, diz Custódio

Cessão foi oficializada em janeiro deste ano. Projeto de implementação do equipamento prevê que estação tenha, entre outros, Bloco de Laboratório e Pesquisa, Centro de Visitantes, mirante com vista para o mar e um museu que abordará questões marinhas e geodiversidade, com tecnologia de realidade virtual.

Na ocasião, o reitor ainda falou que está negociando com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a retomada do projeto Distrito Porangabuçu de Saúde, informando que o projeto arquitetônico já está pronto, mas não deu mais detalhes sobre a iniciativa.

Movimentações levantaram protestos por parte de moradores da região e a familia de Iracema divulgou à imprensa, nessa quarta-feira, 23, uma nota informando que não deseja "tomar casas ou construções".

"A nossa reivindicação é para que nos seja dada a titularidade dos terrenos que não estão ocupados e que não sejam do interesse do Governo do Estado. E asseguramos que qualquer uso desses terrenos no futuro ocorrerá respeitando o Plano Diretor do Município. Não existe a possibilidade de causarmos qualquer transtorno para a coletividade. Queremos participar do desenvolvimento de Jeri, como tantas outras pessoas que estão aí, muitos de outros estados e do estrangeiro", diz trecho do documento. (Colaborou: Lara Vieira)