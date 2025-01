Corpos de dois homens são encontrados em terreno no Mondubim

As vítimas eram do sexo masculino e apresentavam perfurações ocasionadas por disparos de arma de fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As informações sobre a identidade das vítimas ou as possíveis circunstâncias do ocorrido ainda não foram divulgadas pelas autoridades competentes. A área foi isolada para a atuação da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e o caso ainda está sob investigação.