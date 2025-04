"Já percebo a cidade mais limpa", diz Evandro após 100 dias de gestão 

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.04.2025: Evandro Leitão, Prefeito de Fortaleza fala dos seus 100 dias de gestão na capital cearense . (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Para o prefeito Evandro Leitão (PT), Fortaleza já tem ruas mais limpas devido às políticas de limpeza urbana implementadas na gestão. Com a extinção da taxa do lixo no início de 2025, ele afirma que precisou distribuir os investimentos da área de forma mais eficiente. LEIA MAIS | Fortaleza estuda mudanças nos horários de operação de corredores de ônibus

"Eu já percebo a cidade mais limpa. Está naquilo que eu considero o ideal? Não, mas eu já percebo a cidade mais limpa em diversos pontos", disse em entrevista exclusiva ao O POVO nesta quarta-feira, 9, na véspera de completar 100 dias à frente da prefeitura. Segundo Evandro, a receita de R$ 170 milhões coletada durante a vigência do tributo não foi bem investida. "Durante o período que foi cobrado, nós não tivemos uma contraprestação do serviço, não tivemos uma cidade mais limpa. Então, primeiro nós acabamos [com a taxa] e tornamos a máquina pública mais eficiente", afirmou. O prefeito destacou mutirões de limpeza urbana realizados tanto nas ruas quanto em canais. "Nós limpamos 130 dos 151 canais. Nós não tivemos maiores problemas nesse período da quadra chuvosa devido à limpeza desses canais. Não estou dizendo que não houve problemas, mas que foi minimizado", afirmou.

Mesmo com as ações, comunidades historicamente afetadas por cheias de lagoas e canais sofreram alagamentos em 2025. Moradores dos arredores do canal do Lagamar, do rio Maranguapinho e rio Cocó, nos bairros Aerolândia, Autran Nunes e Sabiaguaba, tiveram as casas invadidas pela água acumulada. Evandro afirmou que o horário da coleta de lixo urbano foi modificado. Antes, o caminhão passava apenas no início da manhã e, agora, teria sido ampliado para recolher lixo no fim da tarde também.

Trabalhos de pavimentação serão intensificados no segundo semestre Outro problema visível na Capital é a deterioração da malha viária. Os primeiros 100 dias de governo coincidem com a quadra chuvosa no Estado. Por isso, Evandro disse que não foi possível fazer grandes operações para tapar buracos.

“Pavimentação não se faz em período chuvoso porque você tem que ter sol para fazer asfalto. Mesmo assim, nesse período que está diminuindo [as chuvas], nós já fizemos várias operações. Posso dizer que ainda não estou satisfeito, mas já melhorou bastante”, afirmou. No segundo semestre, o prefeito promete uma operação de pavimentação asfáltica em toda a cidade.