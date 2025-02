Após fortes chuvas, Raul Barbosa é bloqueada entre a BR-116 e a avenida Murilo Borges; veja desvios

Pontos de engarrafamento foram registrados na avenida Alberto Craveiro e BR-116 na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza / Crédito: Fábio Lima

Fortaleza registrou congestionamento no trânsito na manhã desta sexta-feira, 28, devido às chuvas intensas. A avenida Governador Raul Barbosa precisou ser bloqueada no trecho entre a BR-116 e a avenida Murilo Borges. Os acessos interditados incluem o viaduto da Alberto Craveiro (viaduto do Makro), a alça da BR-116, o viaduto Evandro Ayres de Moura, a Murilo Borges e a rua Capitão Aragão. No meio da tarde, o trecho foi parcialmente liberado nos dois sentidos. No entanto, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) recomenda que os condutores evitem a região e busquem rotas alternativas para minimizar transtornos no trânsito, como as avenidas Jornalista Tomaz Coelho e Paulinho Rocha para acessar a BR-116. A AMC informou ainda que os condutores que estiverem no local, devem estar atentos às mudanças no fluxo.

Os principais pontos de engarrafamento ocorreram na BR-116, entre os bairros Messejana e Centro, e na avenida Alberto Craveiro, no sentido Centro, no bairro Dias Macedo, onde o tráfego ficou lento por mais de uma hora. No entanto, o fluxo de veículos no sentido oposto dessas vias segue normalmente.