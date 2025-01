Preparação para quadra chuvosa: Fortaleza deve limpar 92 canais até o fim de fevereiro

Os números foram divulgados durante a reunião estratégica do Comitê Integrado para a Quadra Chuvosa, realizada na manhã desta segunda-feira, 27. As ações planejadas pelos órgãos objetivam diminuir o impacto das chuvas em Fortaleza , principalmente nas áreas mais vulneráveis. O planejamento foca na limpeza de vias e corpos d'água .

Muitos dos canais incluídos na lista prioritária de limpeza estão em áreas de risco, conforme o coordenador. Para o planejamento da força-tarefa de preparação para a quadra chuvosa, conversas com as comunidades e o histórico das regiões estão sendo levados em conta.

Fortaleza tem 89 áreas de risco catalogadas pela Defesa Civil. No entanto, o coordenador explica que as informações estão defasadas e os locais passam por reavaliação . “Nós podemos ter mais ou menos. Nós iremos reavaliar, se são 80 ou se muitas já foram resolvidas”, afirma Haroldo.

Em agosto, equipes do Serviço Geológico do Brasil visitarão a Capital para elaborar novas avaliações de risco. “Serão equipes do Governo Federal atuando junto com equipes do município para a gente fazer esse levantamento com mais precisão. Mas não dá para esperar até lá”, disse.

Tecnologias devem ajudar a monitorar riscos e alertar população

Um sistema integrado de monitoramento para gestão de risco e desastre está sendo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan). Não há prazo para que a tecnologia seja finalizada. Ela seria utilizada pelos órgãos municipais para colher informações em tempo real de áreas de risco.