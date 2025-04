Fortaleza estuda mudanças nos horários de operação de corredores de ônibus, diz Evandro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tem o horário de pico do início da manhã, quando o trabalhador e a trabalhadora vão entrar no expediente de trabalho, e no final da tarde. No meio da manhã, de 9 horas até 11h30min, mais ou menos, e de 14h30min às 17 horas, a quantidade de ônibus que transita nessas faixas diminui bastante”, disse Evandro em entrevista exclusiva ao O POVO nesta quarta-feira, 9.

O prefeito argumenta que, nesses horários, a própria frota de ônibus é reduzida. Por isso os veículos poderiam também utilizar a faixa exclusiva dos coletivos. “Mas isso ainda está em estudo, não é nenhuma proposta de absolutamente nenhum segmento”, disse.

Não há prazo para finalização do estudo

Questionadas, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informaram que desenvolvem “estudo técnico para avaliação dos horários de operação das faixas exclusivas de ônibus em Fortaleza. A proposta segue em elaboração entre as instituições, ainda sem prazo para finalização, e será divulgada tão logo seja concluída”.

Como publicado pelo O POVO, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) apresentou um projeto de indicação na Câmara Municipal de Fortaleza sugerindo a medida de redução do horário da exclusividade das faixas.