Túnel no cruzamento da Aguanambi com Domingos Olímpio vai ficar para 2026, diz Evandro

Cruzamento da Aguanambi com Domingos Olímpio vai ganhar um túnel / Crédito: FCO FONTENELE

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), confirmou que o projeto de construção de um túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi deve ser construído a partir de 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa de mobilidade urbana foi anunciada pelo ex-prefeito José Sarto (PDT), em 2023.

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão Crédito: JÚLIO CAESAR Em entrevista exclusiva ao O POVO, Evandro destacou que o projeto será aproveitado, mas que depende da retomada do nível de capacidade de pagamento (Capag) para viabilizar a liberação de recursos de empréstimo internacional negociado. Vale lembrar que Fortaleza viu seu nível de Capag cair de B+ para C em 2025. A medida foi impactante, ao fazer com que o Município perdesse o aval da União para operações de crédito internacionais. Evandro diz que a Prefeitura agora trabalha na recuperação do nível Capag B para os recursos serem liberados.

Ainda segundo o prefeito, o diálogo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) é estreito, aproveitando que o principal executivo é cearense. Novo túnel será construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi, em Fortaleza Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução O projeto faz parte do Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza, com financiamento no valor total de US$ 150 milhões (contrapartida do município de US$ 37,5 milhões).