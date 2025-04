O influencer preso por invadir ilha do povo 'mais isolado do mundo'

Um americano de 24 anos foi preso por autoridades indanas após tentar fazer contato com a tribo Sentinelese.

Getty Images A Ilha Sentinela do Norte é administrada pela Índia

Um turista americano foi detido pelas autoridades da Índia após viajar para uma área restrita para tentar fazer contato com um povo indígena isolado.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 anos, é acusado de navegar até a Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, para fazer contato com o grupo, filmar sua visita e até deixar uma lata de refrigerante na praia.