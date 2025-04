Concurso PCCE: Prazo para solicitar isenção da taxa acaba nesta quinta-feira, 3

As inscrições para o certame permanecem abertas até o dia 11 de abril / Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O prazo para que os candidatos do concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE) solicitem a isenção da taxa de inscrição termina nesta quinta-feira, 3. A participação no certame custa R$ 300. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Podem realizar a ação doadores de sangue, pessoas que fizeram o ensino médio em escolas públicas, candidatos com deficiência, pessoas cuja renda máxima familiar é de dois salários mínimos e hipossuficientes.