Mulher é presa suspeita de furtar 50 metros de fios telefônicos em Fortaleza

A prisão aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após ser acionada para a ocorrência por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ainda não há informações sobre o destino do material apreendido.

Diante do caso, a mulher foi conduzida para a delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuada em flagrante por furto.