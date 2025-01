Dois homens são presos em flagrante furtando fios no Benfica, em Fortaleza

Os policiais militares deram voz de prisão aos suspeitos pelo crime de furto e recuperaram o material que havia sido furtado / Crédito: Reprodução/SSPDS

Dois homens foram presos em flagrante durante uma ocorrência de furto de fios em via pública do bairro Benfica, em Fortaleza. Na ocasião, registrada na sexta-feira, 17, um deles removia a fiação dos postes, enquanto o outro dava suporte à ação criminosa, até o momento em que a dupla foi abordada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os suspeitos têm 27 anos e 24 anos, ambos com antecedentes criminais pelo crime de furto.

Com isso, os policiais militares deram voz de prisão e recuperaram o material que havia sido furtado, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE).

A captura da dupla foi realizada por uma equipe da PMCE, a partir de informações repassadas pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS. Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto.

O 11º DP é a unidade da PCCE que segue à frente das investigações, com o objetivo de identificar se houve participação de outros suspeitos em ações criminosas na região.



O 11º DP é a unidade da PCCE que segue à frente das investigações, com o objetivo de identificar se houve participação de outros suspeitos em ações criminosas na região. Assista o vídeo