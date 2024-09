Mascotes do Ceará e Fortaleza visitam Vila Social Genibaú neste sábado, 28

Personagens participam de ação voltada às crianças participantes do projeto social localizado no bairro Genibaú, na Capital

Mascotes do Ceará e do Fortaleza, Vovô e Juba participarão de uma manhã cheia de atividades com os alunos de futsal da Vila Social Genibaú neste fim de semana. O evento ocorre neste sábado, 28, a partir das 9h30min, na vila localizada no bairro Genibaú, em Fortaleza. A programação é gratuita.



Realizando atividades que visam a integração de crianças de comunidades com o esporte, o evento contará com a participação dos personagens tricolor e alvinegro para a programação que inclui interação, brincadeiras e atividades lúdicas. Cerca de 100 crianças participarão do evento.

Segundo Almeida Filho, coordenador da Vila Social Genibaú, a participação dos personagens promove uma experiência única de proximidade entre as crianças e os clubes os quais elas torcem. “Muitas delas veem os mascotes nos estádios e sonham em tirar fotos com eles, então organizamos essa ação”, explica Almeida.