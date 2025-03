Trio se passa por técnicos de telefonia e são presos furtando fios em Fortaleza

Suspeitos foram abordados pela PMCE após desconfiarem de veículo descaracterizado. Caso aconteceu nesta segunda-feira, 3, no bairro Guararapes

Um trio que se fazia passar por técnicos de uma empresa de telefonia foi preso por furtar fios após ser abordado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Durante patrulhamento de rotina, os policiais suspeitaram do veículo descaracterizado utilizado pelos três homens. O caso aconteceu na segunda-feira, 3, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Na abordagem, os suspeitos de 42, 33 e 28 anos, não apresentaram identificação, assim como portavam crachás falsos com nome de uma empresa ‘Telemarketing and Service’, que não existia. O grupo também não possuíam ordem de serviço e o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).