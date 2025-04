Dupla suspeita de matar empresário em Irauçuba é presa

Vítima foi alvejada com disparo de arma de fogo dentro de estabelecimento comercial / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Dois homens foram presos por suspeita de matar um empresário, de 42 anos, com disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial no município de Irauçuba, no Ceará, a 155,52 quilômetros de Fortaleza. As Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE) efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos, na capital cearense, após o crime ocorrido no último sábado, 29.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime e mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta.



Em seguida, o garupeiro desce do veículo e efetua um disparo contra a cabeça da vítima, identificada como Rildson Araújo, de 42 anos. O homem ainda atirou outras vezes contra o empresário já caído ao chão.

O homem de 22 anos que teria sido o autor dos disparos foi localizado e preso em um hospital do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O veículo que teria sido utilizado no crime e um suspeito, de 31 anos, foram localizados no bairro Barra do Ceará, na Capital.