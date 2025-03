Estudantes de Medicina da UFC ameaçam paralisação em protesto por mudança no local de almoço

Assembleia geral de pauta única debate questão da alimentação oferecida no estágio na manhã desta quarta-feira, 26, no Bloco Didático Professor Ronaldo Ribeiro da UFC / Crédito: Reprodução/ Centro Acadêmico XII de Maio - Gestão Reconvexo

Estudantes da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Ceará (UFC), que fazem estágio no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac) ameaçam parar as atividades a partir do dia 1º de abril. Reivindicação é contra a suspensão do almoço dentro do Complexo Hospitalar da UFC, prevista para 1º de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a UFC, os discentes serão realocados para o Restaurante Universitário de Fortaleza (RU).

Segundo Alberto Júnior, aluno do 7° semestre de Medicina, 21, e também secretário de assuntos estudantis do Centro Acadêmico (CA) XII de Maio, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae) afirmou que o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão do almoço no HUWC. UFC afirma que garantirá isenção e adaptações Por meio de uma nota, a UFC informou que o pró-reitor de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Bruno Rocha, se reuniu ainda na quarta-feira, 26, com os estudantes. A Universidade garante que haverá isenção nas refeições de todos os estudantes que estão em estágio de 40 horas semanais (internato) no HUWC.

Afirmou ainda que a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae) fará “adaptações operacionais no Restaurante Universitário (RU), a fim de permitir o acesso dos estudantes em internato no HUWC ao RU nos horários condizentes ao período de intervalo dos turnos de trabalho”. Ainda em nota, a UFC ressaltou que está em negociação com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para promover ajustes nos horários de atendimento dos estudantes. “No entanto, acreditamos que essa solução não resolve o problema, porque o preço (R$ 1, 10) é simbólico. A questão é o tempo curto que os alunos têm para almoçar”, defende o estudante Alberto Júnior.