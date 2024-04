Restaurantes Universitários da UFC: fechamento de até 50% dos acessos provoca filas

Taylor Lustosa, 17, estudante da Universidade, comenta que as filas do RU do campus do Pici fazem algumas pessoas desistirem de comer no restaurante. “Tem gente que geralmente espera, mas tem gente que desiste de verdade e vai para casa”, afirma.

O fechamento de até 50% dos acessos ao atendimento nos Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade Federal do Ceará (UFC) tem provocado a piora no serviço. A redução de funcionários se deve à greve dos servidores técnico-administrativos, deflagrada em 15 de março, que tem provocado filas mais longas e inconsistência na quantidade de comida servida diariamente.

“Tá sendo sem explicação. A gente vem pra fila e tá quase na biblioteca [localizada a aproximadamente 450 metros do RU], e não tem o que fazer. Às vezes acaba a comida. A greve está prejudicando a gente de várias formas”, diz a estudante do curso de Design de Moda, Joyce Kelly de Almeida, 21.

"Tão logo as equipes confirmem a previsão de finalização, um novo calendário será divulgado, independente do status da greve. É importante ressaltar que não houve suspensão dos benefícios concedidos pela Pró-Reitoria, apenas um adiamento temporário do cronograma do PSU. Portanto, os estudantes que já recebem auxílios da PRAE terão seus benefícios mantidos", cita a nota da Universidade.

A UFC afirma ainda que a divulgação do resultado do auxílio-ingressante, concedido aos novos alunos que entraram na UFC por meio de cotas de vulnerabilidade socioeconômica, foi realizada no dia 15 de março. "Desse modo, o auxílio será pago dentro do prazo previsto", assegura.

O processo deve selecionar estudantes para receber auxílio creche, auxílio moradia, bolsa de iniciação acadêmica e isenção da taxa do Restaurante Universitário.