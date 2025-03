Terceirizados da Cagece protestam contra atraso de pagamento

Cerca de 70 trabalhadores terceirizados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) reivindicam a regualização salarial e o pagamento parcial do vale-alimentação e vale-transporte de fevereiro. Categoria realizou paralisação nessa segunda-feira, 17, e nesta terça-feira, 18.

Sindicato dos Trabalhadores Prestadores de Serviços Terceirizados em Asseio, Conservação, Serviço Administrativo, Administração de Mão de Obra e de Limpeza Pública e Privada do Estado do Ceará (Seeaconce) apoia o ato.

O POVO entrou em contato com a LDS. Ao passo de novas informações, a matéria será atualizada.

Leia nota da Cagece na íntegra

"A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que está adotando as providências cabíveis para regularizar até esta terça-feira (18) a situação dos colaboradores terceirizados lotados na unidade da companhia no Conjunto Ceará. A companhia já notificou a empresa responsável e tomará todas as medidas necessárias para garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, diante do ocorrido. A companhia informa ainda que os serviços de abastecimento seguem sendo prestados com normalidade".