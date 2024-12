Visitas na Maternidade Escola são suspensas devido a surto de covid-19

MATERNIDADE Escola Assis Chateaubriand, no Rodolfo Teófilo, enfrenta surto de Covid-19 / Crédito: Mauri Melo/O POVO

As visitas de familiares e amigos de internos na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac) estão suspensas a partir desta segunda-feira, 2. A medida foi tomada pela administração do serviço de saúde devido a um surto de Covid-19 que tem infectado profissionais e pacientes do local. A restrição vale para as enfermarias da Meac localizadas no primeiro e segundo andares do prédio, onde será permitido apenas um acompanhante por paciente com troca diária, entre às 7 horas da manhã e às 19h30min.

A orientação também decai sobre a área de Neonatologia, onde apenas um dos pais poderá visitar o recém-nascido entre 8h e 19 horas. Visitas de avós e irmão não serão permitidas por tempo indeterminado. Na UTI materna, as visitas ficam restritas a uma pessoa por dia, no período entre 15h30min e 16h30min. Em todos os setores citados está sendo exigido o uso de máscaras, bem como a barragem de acompanhantes com sintomas gripais. A maternidade faz parte do complexo hospitalar da Universidade Federal do Estado do Ceará (UFC), que ainda contempla o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

O POVO apurou que, além da proibição de visitas, o surto tem afetado diretamente pacientes e profissionais da unidade. Conforme fonte, que optou por não se identificar, os funcionários estão confirmando casos de covid em outros serviços de saúde, já que a maternidade não estaria fornecendo os testes. “Muitos trabalhadores doentes e sem apoio algum do hospital para fazer o teste de covid. É cada um por si, sendo que muitos estão pegando (covid-19) dos pacientes e levando pra casa”, conta uma funcionária da maternidade. Ceará registra aumento nos casos de covid-19 A denúncia chega em meio a um aumento de 15% no número de casos de covid-19 no Ceará. Conforme notificado pelo O POVO no último 28 de novembro, 190 testes positivos foram identificados durante a segunda semana do mês 11 no Estado.

O crescimento repentino é resultado da aparição de duas novas variantes do vírus em solo cearense, o que levou a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a publicar novas recomendações para prevenção da doença em unidades básicas e hospitais. Além da falta de testes, a sobrecarga de trabalho seria também um problema na MEAC. Com diversos colaboradores afastados com sintomas gripais e suspeita de covid-19, há relatos de enfermeiras atendendo mais de 70 pacientes simultaneamente para atender à demanda. Procurada pelo O POVO, a Meac disse ter adotado medidas rigorosas de contenção para proteger pacientes e colaboradores, entre elas, a interrupção das visitas. Em nota, a Maternidade também confirmou a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro das instalações e maior restrição na Neonatologia e UTIs maternas.

Confira o texto na íntegra: "O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC/Ebserh) informa que, diante do recente aumento de casos de COVID no estado do Ceará, adotou medidas rigorosas de segurança e contenção para proteger pacientes, colaboradores e a comunidade da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. As ações incluem: uso obrigatório de máscaras, suspensão de visitas às Enfermarias (permitido um acompanhante por paciente) e maior restrição de visita diária na Neonatologia e na UTI Materna. A entrada de visitante/acompanhante com qualquer sintoma gripal não será permitida.