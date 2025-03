Greve do Ifood: veja dia e motivos de paralisação dos entregadores de app

Trabalhadores se articulam para paralisar serviços em dois dias, reividicando melhorias no trabalho; veja como será

A campanha está sendo articulada nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e pretende paralisar os serviços dos principais aplicativos do País: Ifood, Uber Flash e 99 Entrega .

Entregadores do Brasil estão organizando um novo “breque nacional” , paralisação organizada pela categoria para reivindicar melhores condições de trabalho.

O grupo já fez mobilizações do tipo em 2020, 2021 e 2023, as quais também tinham como pauta o aumento da taxa por entrega realizada. Veja quando será a paralisação dos entregadores e quais são as reivindicações.