Profissionais do Hospital Walter Cantídio e da Maternidade Escola da UFC suspendem greve

Trabalhadores haviam deflagrado a greve em Fortaleza no ínicio dessa semana e seguiam a deliberação da categoria em todo o País. Eles reivindicavam pontos como a valorização dos profissionais, a melhoria das condições de trabalho, a reestruturação das carreiras e um reajuste salarial.

Está suspensa a greve dos servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , que administra o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), da Universidade Federal do Ceará (UFC). O movimento paredista teve fim nesta quinta-feira, 9, mediante assinatura de acordo coletivo de trabalho, mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A Ebserh chegou a apresentar como proposta um reajuste mínimo de 2,15%, mas os servidores solicitavam aumento de 14,7% e acréscimo de alguns benefícios, como o auxílio alimentação.

Na segunda-feira, 6, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) mediou uma reunião entre os representantes da categoria, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), a Ebserh e o Governo Federal. Na ocasião, a empresa apresentou novos propostas, como o aumento de 3,09% sobre salários e alguns benefícios, e 20,58% no auxílio alimentação, mas trabalhadores rejeitaram negociação.

Já na tarde de hoje representantes dos entes envolvidos estiveram em uma nova audiência, mediada pelo TST, onde foi assinado um acordo coletivo de trabalho que encerra a greve nos hospitais universitários administrados pela Ebserh. Negociata teve como principiais pontos acordados: