Queda de energia no Hospital Walter Cantídio afeta ambulatórios e atendimentos são feitos no escuro

Chuva causou quedas de energia no Complexo Hospitalar da UFC. Para continuar os atendimentos, os estudantes utilizaram luz de celulares

Entre os problemas registrados durante as chuvas dessa quarta-feira, 4, em Fortaleza, houve o registro de quedas de energia no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para continuar os atendimentos, foi necessário o uso da luz de celulares.

Segundo relatos de estudantes em atividades práticas na graduação, um dos locais que apresentou falta de energia por um período prolongado foi o setor de Ambulatórios do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).